До Вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Металістом 1925 і Ворсклою, який розпочнеться 27 вересня о 18:30.
Ворскла - Металіст 1925, фото господарів
27 вересня 2023, 14:45
У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють харківський Металіст 1925 і полтавська Ворскла.
Цей поєдинок пройде на стадіоні Лівий Берег у Київській області та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 18:30 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, Ви зможете у відео онлайн-трансляції на football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ МЕТАЛІСТ 1925 — ВОРСКЛА