Україна

До Вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Металістом 1925 і Ворсклою, який розпочнеться 27 вересня о 18:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють харківський Металіст 1925 і полтавська Ворскла.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Лівий Берег у Київській області та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 18:30 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, Ви зможете у відео онлайн-трансляції на football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ МЕТАЛІСТ 1925 — ВОРСКЛА