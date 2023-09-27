Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють київська Оболонь та Динамо Київ.

Київські Оболонь та Динамо зіграють у столичному дербі в рамках 1/8 фіналу Кубка України на полі Оболонь Арени.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти рівненського Вересу (0:0), залучив до стартового складу Кичака в рамці воріт, тоді як Фатеєв та Осман гратимуть на флангах, а Вовкун та Карась долучаться до трійки в центрі захисту. Дубко та Косовський вийдуть у центрі поля, а Суханов долучиться до пари нападників.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (4:2), використав із перших хвилин Нещерета у воротах, тоді як Беніто очолить атаку.

Оболонь: Кичак — Фатєєв, Вовкун, Приймак, Карась, Осман — Дубко, Косовський, Мороз — Суханов, Краснопір.

Запасні: Федорівський, Тарануха, Мединський, Чернов, Лук’янчук, Черненко, Прокопенко, Груша, Нагієв.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло — Беніто.

Запасні: Бущан, Шепелєв, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Царенко, Рамадані, Волошин.

Гра Оболонь — Динамо Київ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.