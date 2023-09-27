Україна

До Вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Оболонню та Динамо, який розпочнеться 27 вересня о 17:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють київські Оболонь і Динамо.

Цей поєдинок пройде на Оболонь Арені у Києві та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, Ви зможете у відео онлайн-трансляції на football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ОБОЛОНЬ — ДИНАМО

Нагадаємо, нещодавно стосовно кубкового протистояння з динамівцями висловився захисник Оболоні Данило Карась.