Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Київське Динамо та Олександрія продовжуватимуть програму дев’ятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

ДИНАМО КИЇВ — ОЛЕКСАНДРІЯ

НЕДІЛЯ, 1 ЖОВТНЯ, 19:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відверто здивував, коли на столичне дербі проти Оболоні в 1/8 фіналу Кубка України виставив основний склад лише з точкою ротацією. Але ще більший подив у нас викликав той факт, що "біло-сині" ту гру зрештою програли й припинили боротьбу навіть за "золотий дубль" за підсумками поточного сезону. На додачу до невдач столичного колективу в єврокубках, цей результат добряче вдарив по репутації одного з найбільш титулованих клубів країни й, відповідно, моральний стан команди наразі перебуває під великою загрозою.

Хоча, якщо брати до уваги справи в чемпіонаті, то тут усе виглядає не так уже й погано для Динамо. Майже не бентежить киян той факт, що вони певну кількість матчів перенесли на пізніші терміни через участь у невдалій для них кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, тоді як лише в одному матчі з п’яти зіграних станом на зараз вони втрачали очки. Поразку від одеського Чорноморця їм ще точно пригадають неодноразово, але це лише поодинока невдача на тлі більш упевнених перемог.

Із таким настроєм команда Мірчі Луческу підходить до домашньої гри проти суперника, якого ще два роки тому можна було дійсно вважати дуже солідним. Але наразі Олександрія переживає часи невизначеності, оскільки з Руслана Ротаня навіть і спитати немає за щодо — провідні гравці залишили клуб, а з молодіжкою український керманич уже напрацював цього літа на участь у майбутній Олімпіаді в Парижі-2024. За потенційні успіхи з Олександрією таких бонусів не перебачено.

Але "поліграфам" зараз відверто не до сміху, бо команда просто не може перемогти на тлі цілком пристойного старту. Дві перемоги по 1:0 над Кривбасом та Металістом 1925 — тоді на початку серпня ми реально вважали, що славнозвісний Ротань-стайл еволюціонував у щось геть якісно нове й так триватиме й надалі.

Але досвід із часом показали, що це була виключно омана — Олександрії просто не вистачає потужності в атаці та й психологічна стійкість колективу за виникнення найменших невдач розбивається вщент неначе кришталь. Добре, що під час кубкової гри Рух не продемонстрував належної інтенсивності, і в підсумку подарував сенсацію лише за своєї участі — "поліграфи" вже в 1/4, тож може ще й не все втрачено в цьому сезоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Потенційна нічия стане для Динамо 160 за ліком в УПЛ та 10 за Луческу на власному полі в чемпіонаті.

Динамо забиває 17 матчів УПЛ поспіль — за цей час загалом 42 голи.

Кияни не втрачають очок удома три матчі поспіль.

Олександрія не може виграти шість матчів УПЛ поспіль — 2 нічиї та 4 поразки.

13 із 25 матчів за часів Ротаня в УПЛ для Олександрії завершились унічию.

Євген Смирний з Олександрії та Назар Волошин із Динамо можуть забити свої 10 голи в УПЛ в кар’єрі.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 31 разів — 24 перемоги Динамо, 16 нічиїх, 2 перемоги Олександрії. Останній офіційний матч завершився перемогою киян у травні поточного року (5:1). Голи за них забивали Олександр Андрієвський, Владислав Ванат, Костянтин Вівчаренко, Назар Волошин та Сергій Логінов (авт.), тоді як у "поліграфів" відзначився Кирило Сігеєв.