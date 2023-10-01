Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Криворізький Кривбас і львівський Рух матчем на стадіоні Гірник у Кривому Розі продовжуватимуть програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Кривбас – Рух

Неділя, 1 жовтня, 15:00. Стадіон "Гірник", Кривий Ріг. Головний арбітр – Дмитро Бондаренко (Полтава). Пряма трансляція на YouTube-каналі Кривбасу

До поєдинку з Рухом Кривбас підходить у достатньо непоганій формі. Останнього разу підопічні Юрія Вернидуба поступалися у чемпіонаті України 30 липня, у 1-му турі (Олександрія, 1:0). Так, свою попередню гру криворіжці також програли, але це був матч у рамках Кубка України (Чорноморець, 2:1). Виліт з цього турніру може дозволити Кривбасу скерувати всі свої сили на Прем'єр-лігу.

У попередньому турі УПЛ Кривбас впевнено здолав полтавську Ворсклу на виїзді (1:4). Кривбас втратив через перебір жовтих карток нападника Олега Кожушка. 25-річний гравець у цьому сезоні вже встиг відзначитися трьома голами та асистом, тому його відсутність може бути доволі болючою для команди. Варто зазначити, що керманича криворіжців Юрія Вернидуба вже тричі поспіль визнають найкращим тренером туру, тож побачимо, чи зможе він продовжити цю чудову серію.

"Підготовка до Руху проходить плідно. Розібрали усі плюси та мінуси суперника, і налаштовуємось на дуже серйозну гру. Ми поважаємо кожного суперника. Неважливо, хто це: Рух чи Шахтар. Усі команди в УПЛ зараз дуже непрості", — підкреслив захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний.

Львівський Рух не перемагає в УПЛ вже протягом чотирьох поєдинків, два з яких закінчилися для них поразками. Проте, у минулому турі підопічні Віталія Пономарьова зуміли відібрати очки у діючого чемпіона — донецького Шахтаря (1:1). Рух, так само як і Кривбас, вилетів з Кубка України на стадії 1/8 фіналу. Як і криворіжці, львів'яни досить несподівано перебувають у верхній частині турнірної таблиці (5-те місце), випереджаючи, у тому числі, київське Динамо. Але все ж складно сказати, чи зможуть вони перервати свою серію з чотирьох матчів без перемог саме у цьому поєдинку, проти такого Кривбасу навіть без Кожушка.

"Кривбас – згуртована і хороша команда. У них зіграний склад, який полюбляє боротьбу на полі й виконує багато бігової роботи. Але ми якісно готуємось до цього матчу і, сподіваюсь, зможемо перемогти. Наш майбутній суперник дуже добре обороняється, тому, мабуть, нам доведеться частіше проводити позиційні атаки. Над цим зараз потрібно попрацювати, аби втілити наш задум у грі. Зрештою, наше головне завдання – грати у звичний для Руху футбол. Адже незалежно від того, хто наш суперник, саме ми повинні диктувати умови на полі", — заявив півзахисник львівського Руху Остап Притула.

Команди зустрічалися раніше двічі. Одного разу перемога дісталася Кривбасу (1:0) і одного разу Руху (2:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Кривбасу триває 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї, а переможна – 3 гри.

Безвиграшний серіал Руху продовжується 4 гри: 3 нічиї та поразка, а гольовий – 7 ігор.

Підопічні Юрія Вернидуба з клубів УПЛ можуть вдома здобути 60-ту перемогу або зазнати 40-ї домашньої поразки.

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть пропустити 300-й гол в УПЛ (ще 1 м'яч).

Рух при Віталію Пономарьову може 10-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.

150-й матч в УПЛ може провести Микита Татарков (Кривбас).

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Климчук (Рух), Дмитро Хомченовський (Кривбас).

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