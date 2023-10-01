Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 19:00.
Фото: УПЛ
01 жовтня 2023, 00:39
У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі поділив очки із луганською Зорею.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Огляд матчу:
Чорноморець — Зоря 0:0
Чорноморець: Варакута — Брагару, Салюк, Єрмаков, Путря — Васильєв, Шпорн — Перейра (Авагімян, 69), Вакула (Бадібанга, 69), Штогрін (Хадіда, 81) — Ієде (Бойчук, 69).
Зоря: Турбаевський — Вантух, Снурніцин, Джордан, Яцик, Кирюханцев — Антюх (Данченко, 87), Мишньов (Головкін, 87), Нагнойний (Волошин, 80), Горбач (Венделл, 80) — Герреро.
Попередження: Перейра — Вантух, Джордан.