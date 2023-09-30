Відбувся черговий матч дев'ятого туру чемпіонату України.
Чорноморець - Зоря, ФК Чорноморець
30 вересня 2023, 21:06
У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі поділив очки із луганською Зорею.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Загалом це була рівна гра з невеликою кількістю реальних моментів для взяття воріт. Отже, результат можна вважати закономірним.
Після восьми ігор Чорноморець набрав 16 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі – шість балів та 13 рядок.
Чорноморець — Зоря 0:0
Чорноморець: Варакута — Брагару, Салюк, Єрмаков, Путря — Васильєв, Шпорн — Перейра (Авагімян, 69), Вакула (Бадібанга, 69), Штогрін (Хадіда, 81) — Ієде (Бойчук, 69).
Зоря: Турбаевський — Вантух, Снурніцин, Джордан, Яцик, Кирюханцев — Антюх (Данченко, 87), Мишньов (Головкін, 87), Нагнойний (Волошин, 80), Горбач (Венделл, 80) — Герреро.
Попередження: Перейра — Вантух, Джордан.