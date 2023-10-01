Україна

Півзахисник Полісся прокоментував прийдешню гру проти Колосу.

Житомирське Полісся в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колосу.

Колос — Полісся. Напередодні

Напередодні протистояння півзахисник "вовків" В’ячеслав Танковський розповів про настрій усередині колективу.

"Настрій у команді дуже хороший. Ми ретельно готувались кубкового матчу проти Дніпра-1, тож хлопці були дуже задоволені підсумковою перемогою.

Наразі ж ми пройшли етап відновлення та підготовки до наступного суперника — Колосу. Уже мали можливість переглянути їхні матчі, команда дуже добре пресингує.

Вони грають у три центральні захисники, тоді як латералі розташовуються широко по флангах. Швидкий перехід від оборони до атаки — їхня найсильніша сторона", — заявив український виконавець.

Матч Колос — Полісся відбудеться 1 жовтня, о 17:00.