Україна

Півзахисник Полісся прокоментував прийдешню гру проти Колосу.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колосу.

Колос — Полісся. Напередодні

Напередодні протистояння півзахисник "вовків" Владислав Огіря розповів про настрій усередині колективу.

"Будь-яка перемога додає впевненості в психологічному плані та віри у власні сили. Гра проти Дніпра-1 це тільки підтверджує. Такі вольові звитяги йдуть виключно на користь команди.

Щодо травми Олександра Назаренка, то після обстеження він повернувся до нас на базу. Перш за все, ми будемо з ним до останнього. Я йому особисто казав, що будь-яке прохання, усе, що потрібно, ми його підтримаємо", — заявив український виконавець.

Матч Колос — Полісся відбудеться 1 жовтня, о 17:00.