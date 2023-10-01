Півзахисник Полісся прокоментував прийдешню гру проти Колосу.
Владислав Огіря, фото ФК Полісся Житомир
01 жовтня 2023, 11:52
У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колосу.
Колос — Полісся. Напередодні
Напередодні протистояння півзахисник "вовків" Владислав Огіря розповів про настрій усередині колективу.
"Будь-яка перемога додає впевненості в психологічному плані та віри у власні сили. Гра проти Дніпра-1 це тільки підтверджує. Такі вольові звитяги йдуть виключно на користь команди.
Щодо травми Олександра Назаренка, то після обстеження він повернувся до нас на базу. Перш за все, ми будемо з ним до останнього. Я йому особисто казав, що будь-яке прохання, усе, що потрібно, ми його підтримаємо", — заявив український виконавець.
Матч Колос — Полісся відбудеться 1 жовтня, о 17:00.