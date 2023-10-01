Україна

Керманич Чорноморця висловився про нічию в матчі проти Зорі.

У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі поділив очки із луганською Зорею.

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Погано те, що не вдалося виграти. Однак ми грали проти сильної команди. У її складі відмінні сильні футболісти. Це одна з найшвидших команд у нашій лізі. З ними непросто. Таку команду як Зоря дуже нелегко обіграти.

Можливо, сьогодні було більше наших спроб грати лівим флангом, але не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого. Ми граємо по ситуації, залежно від того, як грає суперник. Треба шукати прогалини в обороні й цим користуватися.

Треба визнати, що біля наших воріт створювалось більше моментів. Зоря мала гольові нагоди, коли Варакута виручав", — цитує слова Романа Григорчука УПЛ ТБ.

Дивитися відео кращих моментів та огляд матчу Чорноморець — Зоря ви можете на Football.ua.