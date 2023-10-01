Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 9 туру української Прем'єр-ліги, який розпочнеться 1 жовтня о 19:00.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрінеться на своєму полі з Олександрією.

Цей поєдинок пройде на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського та відбудеться у неділю, 1 жовтня. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції від FootballHub на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО (КИЇВ) — ОЛЕКСАНДРІЯ

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція Динамо Київ — Олександрія.