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Захисник Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Дніпра-1.

Харківський Металіст 1925 завершуватиме програму дев’ятого туру української Прем’єр-ліги матчем на виїзді проти дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Металіст 1925. Напередодні

Напередодні гри захисник "жовто-синіх" Ігор Курило прокоментував стан власної команди.

"Можна сказати, що на поразці в Кубку України від Ворскли наша безпрограшна серія себе вичерпала. Але, я думаю, що в нас ставка більше на чемпіонат, тому ми хочемо продовжувати перемагати. Грати без поразок у чемпіонаті краще, аніж в Кубку, на мою думку.

Команда зараз в хорошому настрої, сподіваюсь, що всі хлопці відновилися і з бойовим настроєм їдемо в Дніпро.

Дніпро-1 — це дуже сильна команда. Вони здобули срібло в минулому чемпіонаті. Так, Довбик пішов після того сезону, але інші ключові футболісти залишились. Дуже сильні виконавці, як командно, так і індивідуально.

Те, що вони зараз в турнірній таблиці нижче за нас... Я хочу, щоб воно так і залишилось, але ми самі розуміємо, що це за команда, настрій буде тільки бойовим — на перемогу!

Навпроти нас буде команда. Так, у першу чергу, там сильна саме команда. Підібрані такі футболісти, що індивідуально вони всі дуже якісні. Я сподіваюсь, що нам тренери покажуть і ми знайдемо ключі до їхньої оборони й переможемо.

Результат можна здобути за рахунок нашої власної командної гри. Ми відчули впевненість, що ми можемо перемагати й не поступатись командам, які кадрово сильніші за нас. Віримо в нашу перемогу.

У нас найкращий захист в УПЛ? Хочу, щоб і в кінці сезону він був найкращим. Але я знаю, що ми одні з тих команд, які пропустили найменше м'ячів. Тому, сподіваюсь, що статистика принаймні не погіршиться у наступному матчі", — заявив український виконавець.

Матч Дніпро-1 — Металіст 1925 відбудеться 2 жовтня, о 17:00.