Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 жовтня 2023 року, 17:00.

Дніпро-1 у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв харківський Металіст 1925 (1:0).

Єдиний та переможний м'яч для команди Юрія Максимова був забитий на 56 хвилині, а його автором став колишній динамівець Богдан Лєднєв.

Також зазначимо, що матч запам'ятався скандалом, оскільки на 67 хвилині м'яч влучив у руку Олексія Гуцуляка у штрафному майданчику дніпрян після удару Андрія Борячука, але арбітр після консультацій із відеоаситентом вирішив продовжити матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Металіст 1925 в 9 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Металіст 1925 1:0

Гол: Лєднєв, 56



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Горін, 78), Каплієнко (Пасіч, 73) — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв (Горбунов, 72) — Когут (Пуріта, 28).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Червак — Вачіберадзе, Габелок — Арі, Чирук (Сидоров, 65), Дмитренко (Юсов, 65) — Борячук.



Попередження: Когут, Волинець — Борячук, Безуглий, Курило