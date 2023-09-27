Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 27 вересня 2023 року, 15:00.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України житомирське Полісся на своєму полі у серії післяматчевих пенальті обіграло Дніпро-1.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Адамюка, який зіграв вперше за місяць після травми, господарі поля відповіли результативним ударом Кушніренка.

У додатковому часі команди не забивали і в результаті матч перейшов у серію післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися футболісти Юрія Калітвінцева з рахунком 5:4.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України:

Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 – пен.)

Голи: Кушніренко, 90+1 — Адамюк, 78.



Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал — Крушинський (Кушніренко, 46), Огіря (Танковський, 46) — Козак, Мустафаєв (Грицук, 74), Янаков (Макуана, 46) — Аріелсон.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Мірошниченко, 93) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Пірес, 72) — Когут (Ківінда, 72).



Попередження: Аріелсон, Чоботенко, Гітченко — Сваток, Сарапій.