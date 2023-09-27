Україна

Команда Віктора Скрипника забезпечила собі комфортну перевагу за підсумками першого тайму.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України полтавська Ворскла у гостях впевнено обіграла харківський Металіст 1925 з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині. Харків'яни невдало розіграли стандарт від своїх воріт, після чого було швидке перехоплення і пас на забігання Ібрагіма Кане, який прийняв м'яч і потужно пробив у ближній кут воріт.

Потім наприкінці першого тайму Олександр Скляр вивів віч-на-віч Руслана Степанюка, а той у дотик пробив повз воротаря і зробив рахунок 2:0 на користь команди Віктора Скрипника.

Остаточну крапку в матчі поставив Іван Нестеренко, який отримав м'яч у штрафному майданчику та спокійно розстріляв ворота після непоганої контратаки полтавців.

Таким чином, Ворскла стала ще одним чвертьфіналістом турніру, а ім'я останнього учасника цієї стадії турніру ми дізнаємося 12 жовтня, коли пройде матч між Маріуполем та луганською Зорею.

Металіст 1925 — Ворскла 0:3

Голи: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.

Металіст 1925: Потімков, Рудавський (Ткаченко, 86), Ткачук Є., Курило (Червак, 46), Фарина, Ткачук А., Арі Моура, Мартинюк (Ногейра, 46), Чирук (Сидоров, 73), Абдуллаєв (Ременюк, 46), Борячук.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Павлюк, Якубу (Крупський, 69), Нестеренко (Тіагуіньо, 79), Челядін (Хрипчук, 69), Кане (Островський, 79), Сантана (Черниш, 79).

Попередження: Фарина, Ткачук А., Чирук.