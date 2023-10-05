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Керманич Зорі прокоментував прийдешню гру проти Брєйдабліка.

Луганська Зоря завершує підготовку до матчу другого туру Ліги Європи УЄФА проти ісландського Брєйдабліка.

Брєйдаблік — Зоря. Напередодні

Головний тренер "мужиків" Валерій Кривенцов напередодні протистояння залишив свій коментар щодо актуального стану його підопічних.

"Ми завтра зіграємо проти одного з лідерів ісландського футболу. Команда, у якій є кваліфіковані гравці, є командний дух. Вони знають як діяти у всіх фазах гри.

Якщо я не помиляюся, Брєйдаблік — це перший клуб в ісландському футболі, який грає в груповому етапі єврокубків. Тому, для них це подвійна мотивація. Плюс підтримка трибун. Першу зустріч вони програли Маккабі, тому вдома вони будуть намагатися перемогти.

Дивились ту гру за їхньої участі. Маккабі забив три швидкі голи. Але потім Брєйдаблік, враховуючи, що вони грали на виїзді та те, що в них не виходила гра в перші 30 хвилин — зуміли відіграти два голи. Мали змогу зіграти внічию чи, навіть, перемогти. Наш завтрашній суперник заслуговує на увагу.

Прогнози букмекерів, звісно, це не погано, але наша команда не звертає на це увагу. Повинні, в першу чергу, дивитися на свої дії, на те, як ми граємо, як тримаємо власну дисципліну.

Якщо хлопцям удасться показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, тоді позитивний результат завтра буде. Зараз усі можуть грати в футбол. Не треба дивитися на країну, на назву клубу. Усі вміють оборонятись та атакувати", — заявив український фахівець.

Матч Брєйдаблік — Зоря відбудеться 5 жовтня, о 19:45.