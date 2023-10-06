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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Динамо Київ.

Житомирське Полісся та київське Динамо відкриватимуть десятий тур української Прем'єр-ліги матчем на житомирському стадіоні Центральний.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), залучив до стартового складу Крушинського в трійці центральних захисників, тоді як Аріелсон зіграє на вістрі атаки.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над Олександрією (4:2), використав із перших хвилин Тимчика праворуч у захисті, тоді як поруч із ним в обороні гратиме Дячук.

Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Смоляков — Козак, Кушніренко, Танковський, Макуана — Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Огіря, Янаков, Шаповал, Шастал, Поспєлов, Будківський, Мустафаєв, Грицук.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Караваєв, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Шепелєв, Малиш, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані, Кабаєв.



Гра Полісся — Динамо Київ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.