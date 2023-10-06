Україна

Полісся влаштувало героїчний камбек проти Динамо Київ у матчі з двома вилученнями

Команда Юрія Калітвінцева провалила старт другого тайму, але навіть у меншості спромоглось не тільки відігратись, а й здобути три очки.

Полісся — Динамо Київ, фото УПЛ