Команда Юрія Калітвінцева провалила старт другого тайму, але навіть у меншості спромоглось не тільки відігратись, а й здобути три очки.
Полісся — Динамо Київ, фото УПЛ
06 жовтня 2023, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 90+3-й хвилині був вилучений Олександр Караваєв (Динамо Київ) (грубе порушення).
Полісся — Динамо Київ 3:2
Голи: Волошин, 45, Будківський, 64, Козак, 70 — Буяльський, 4, 51 (пен.)
Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинський (Гітченко, 71), Шабанов, Смоляков — Козак, Кушніренко, Танковський (Огіря, 83), Макуана — Аріелсон (Будківський, 60).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 68), Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 68) — Ванат.
Попередження: Аріелсон, Морозко, Такновський — Волошин, Тимчик.
На 57-й хвилині був вилучений Євгеній Морозко (Полісся) (друге попередження).