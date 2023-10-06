Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 жовтня 2023 року, 15:00.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся влаштувало героїчний камбек проти київського Динамо та здобуло вольову перемогу.

На момент 64-ої хвилини команда Юрія Калітвінцева поступалася киянам з рахунком 1:2, проте завдяки голам Будківського та Козака вона записала до свого активу перемогу з рахунком 3:2 у результативному матчі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Динамо Київ у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — Динамо Київ 3:2

Голи: Волошин, 45, Будківський, 64, Козак, 70 — Буяльський, 4, 51 (пен.)



Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинський (Гітченко, 71), Шабанов, Смоляков — Козак, Кушніренко, Танковський (Огіря, 83), Макуана — Аріелсон (Будківський, 60).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 68), Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 68) — Ванат.



Попередження: Аріелсон, Морозко, Такновський — Волошин, Тимчик.



На 57-й хвилині був вилучений Євгеній Морозко (Полісся) (друге попередження).

На 90+3-й хвилині був вилучений Олександр Караваєв (Динамо Київ) (грубе порушення).