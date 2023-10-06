Україна

Вінгер Полісся висловився про перемогу над Динамо в матчі УПЛ.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся влаштувало героїчний камбек проти київського Динамо та здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2.

Атакуючий півзахисник Полісся Артем Козак, який став автором переможного гола у ворота Георгія Бущана, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Приємні емоції. Команда багато відпрацювала. Навіть удесятьох витерпіли темп, намагались нав’язувати свою гру. У меншості ми ні в чому не поступились Динамо.

У нас немає в команді такого, щоб опустити голову й усе. Тут зібралися люди, які хочуть чогось досягнути. Команда рухається до великих цілей. Тому менталітет переможця треба постійно налаштовувати в собі.

Щодо свого голу, бачив, як Будківський веде боротьбу з захисниками, я підійшов під нього, бо знав, що треба чекати відскоку. Так сталося, що м’яч відскочив до мене. Довго не думав, побачив дальній кут і правою ногою виконав", — цитує слова Артема Козака УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся Житомир — Динамо Київ ви можете на Football.ua.