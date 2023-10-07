Україна

Вболівальники визнали українського хавбека найкращим за підсумками місяця.

Шахтар офіційно оголосив про результати голосування за звання найкращого гравця команди за підсумками вересня.

Ним став атакуючий півзахисник Георгій Судаков, який минулого місяця провів шість матчів та відзначився двома голами.

21-річний українець набрав 45,4% голосів, випередивши у голосуванні серед уболівальників Тараса Степаненка, Олександра Зубкова та Єгора Назарину.

Цього сезону Георгій Судаков провів у футболці "гірників" вісім поєдинків, у яких він забив два голи.