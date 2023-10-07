Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 13:00.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над Вересом.

Команда Юрія Максимова відправила у ворота рівненської команди два "сухих" м'ячі, завдяки чому записала до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Верес у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Верес 2:0

Голи: Філіппов, 10, Вовченко, 31 (авт.)



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мірошніченко, 79), Піхальонок, Рубчинський (Вітіньйо, 82), Лєднєв (Пасіч, 61) — Філіппов (Танчик, 61).



Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (С. Шарай, 86), Кучеров (Кучеренко, 78) — Балан, Яго — В. Шарай (Ковалюк, 46), Шестаков (Марусич, 46).



Попередження: Сарапій — Шевченко