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Керманич Дніпра-1 висловився про перемогу над Вересом у матчі УПЛ.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над Вересом.

Головний тренер дніпровського клубу Юрій Максимов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Треба йти у гору в турнірній таблиці, щоб нас не недооцінювали, а розцінювали, як команду, котра боротиметься за медалі чемпіонату. Дуже добре, що сьогодні забили швидкий гол. Філіппов скористався своїм шансом, і я задоволений його грою. Далі будемо прогресувати.

Філіппов тривалий час не грав – у нього була травма в Бельгії, потім виступав у Латвії. Думаю, що для нас це важливий гравець і нападник. Він цілком нормально вписується у нашу гру, але у першу чергу нападник повинен забивати голи.

У нас вся команда і програє, і виграє. Небагато забиваємо, але пропустили тільки 5 м’ячів. Дай Бог, щоб воно так і було надалі.

Щодо міжнародної паузи, у нас буде спаринг з командою U-19. Подивимося на перспективних хлопців з цього складу, кого ми хочемо залучити на тренування до першої команди. Будемо награвати якісь комбінації, стандарти. Зараз для нас це найголовніше", — цитує слова Юрія Максимова офіційний сайт Дніпра-1.

Відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Верес ви можете дивитися на Football.ua.