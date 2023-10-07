Україна

ЛНЗ та Олександрія поділили очки та змарнували нагоду відірватись від зони вильоту

Матч розпочався з майже півторагодинною затримкою, але на голи в ньому ми так і не дочекались.

ЛНЗ — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ЛНЗ — Олександрія 0:0



ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Прядун, 68) — Наумець (Шестаков, 46), Хобленко (Тищенко, 83), Пасіч.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кравченко, Логінов, Мартинюк — Смирний, Михайленко (Ковалець, 61), Шостак (Кулаковський, 87) — Калітвінцев, Погорілий (Кулаков, 63), Шулянський (Джеванні, 62).



Попередження: Пасіч — Кравченко, Логінов