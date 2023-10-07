Україна
07 жовтня 2023, 18:22
ЛНЗ та Олександрія поділили очки та змарнували нагоду відірватись від зони вильоту
Матч розпочався з майже півторагодинною затримкою, але на голи в ньому ми так і не дочекались.
ЛНЗ — Олександрія, фото УПЛ
07 жовтня 2023, 18:22
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Олександрія 0:0
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Прядун, 68) — Наумець (Шестаков, 46), Хобленко (Тищенко, 83), Пасіч.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кравченко, Логінов, Мартинюк — Смирний, Михайленко (Ковалець, 61), Шостак (Кулаковський, 87) — Калітвінцев, Погорілий (Кулаков, 63), Шулянський (Джеванні, 62).
Попередження: Пасіч — Кравченко, Логінов