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Форвард Дніпра-1 прокоментував перемогу над Вересом.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні обіграв рівненський Верес на власному полі в рамках десятого туру української Прем’єрі-ліги.

Дніпро-1 — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник СК Олександр Філіппов, на рахунку якого дебютний м’яч за клуб у цій зустрічі, поділився враженнями від побаченого на полі.

"Дуже дякую за привітання з голом. Цей м’яч був дуже важливий і для мене, і для команди, тому що забили на початку матчу, після чого вже легше було шукати можливості для взяття воріт. Головне, що допоміг команді й потішив самого себе.

Довго чекав на цей гол і не буду лукавити, що він мені був потрібен. Вважаю, що далі ставатиме тільки краще.

Я не тренер. Якщо тренер каже, що я зіграв добре — це приємно, а моя головна мета — це допомагати команді. Якщо сьогодні допоміг голом і якимось іншими діями, то для мене це дуже важливо.

Із приходом Максимова на цю пораду почали більш агресивно діяти на чужій половині поля, намагаємося створювати моменти, вище грати, комбінувати в центрі поля й шукати можливості на флангах для взяття воріт", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в київського Динамо.