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Керманич Вересу прокоментував поразку від Дніпра-1.

Рівненський Верес напередодні поступився дніпровському Дніпру-1 на полі суперників у рамках десятого туру української Прем’єрі-ліги.

Дніпро-1 — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Сергій Лавриненко поділився враженнями від побаченого на полі.

"Гру можна умовно поділити на два тайми. До перерви ми дуже багато помилялися. Звідси й пропущені м'ячі. Елементарні помилки, які реалізував суперник. Але після другого пропущеного голу команда отримала друге дихання, ми краще контролювали м'яч.

Я задоволений грою в другому таймі. Але щоб брати очки у матчі проти такого суперника — не можна припускатись таких простих помилок.

Щодо командної взаємодії — я задоволений. Щодо результату — звісно, настрій у нас негативний. Але й Дніпро-1 — це дуже потужний суперник. Це команда, яка здобула "срібні" медалі в минулому сезоні, у складі якої грають гравці збірної України.

На фоні такого суперника ми гідно виглядали. Іноді Дніпру-1 було доволі непросто з нами.

Потрібно більше працювати, щоб не припускатись таких простих помилок. Віримо, що здобуватимемо очки в наступних матчах.

У нас є кадрові проблеми. Перед грою ушкоджень зазнали Микола Гайдучик і Денис Світюха, які не змогли нам сьогодні допомогти. Також досі травмовані Андрій Блізніченко і Віталій Дахновський. Максим Марусич два дні перед грою температурив. Тому в нас не було альтернативи в атаці.

Не вистачає зараз атакувальних гравців. Єдиний фланговий півзахисник — це Владислав Шарай. Але й він сьогодні зазнав ушкодження. Були змушені міняти його. Сподіваємося, що травмовані швидко повернуться й це зробить нас сильнішими.

Сьогодні другий матч в кар'єрі на рівні УПЛ відіграв молодий Роман Ковалюк. Дуже задоволений його діями. Він молодець, багато працює над собою й подає хороший приклад іншим молодим футболістам.

Зараз команда отримає декілька вихідних. Контрольних ігор не буде. Це пов'язано з великою кількістю травмованих. Дамо відпочити команді й готуватимемося до наступної гри через тренування", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме львівський Рух.