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Керманич Металіста 1925 прокоментував підготовку до матчу проти Оболоні.

Харківський Металіст 1925 завершує підготовку до матчу десятого туру української Прем’єр-ліги в гостях у київської Оболоні.

Оболонь — Металiст 1925. Анонс і прогноз на матч УПЛ 8.10.2023

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Едмар напередодні гри поділився інформацією про стан його команди.

"Готувались ми, як завжди, у звичному для команди режимі. Трошки важкувато було після кубкового матчу та протистояння з Дніпром-1, там багато сил витратили, але готувалися дуже серйозно до матчу Оболонню.

Звісно, хлопців дуже потішила ця поїздка до Харкова цього тижня. Приємно тренуватися на рідному для команди стадіоні. Також трошки прогулялися містом. Хочеться, щоб як можна швидше скінчилася війна й ми повернулися до Харкова.

Коли ми програвали з рахунком 0:1 проти Дніпра-1, ми знали, що потрібно бігти вперед і хотіли перемогти в цьому поєдинку. На жаль, нам це не вдалось зробити.

Проте ми маємо вже зараз дивитись уперед, працювали над реалізацією. Маємо продовжувати це робити. Зараз ми можемо говорити про те, що добре грали, але результат є результат. Тому треба постійно працювати над реалізацією.

Оболонь — гідний суперник. Ця команда демонструє дуже хороший футбол. Ми вже дивилися їх останні матчі, вивчали, як ми завжди вивчаємо суперників. Будемо намагатись нейтралізувати всі сильні сторони Оболоні", — заявив український фахівець.

Матч Оболонь — Металіст 1925 відбудеться 8 жовтня, о 13:00.