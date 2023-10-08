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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та харківський Металіст 1925.

Київська Оболонь та харківський Металіст 1925 матчем на Оболонь-Арені відкриватимуть події неділі в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після перемоги над закарпатським Минаєм (1:0), залучив до стартового складу Карася до трійки центральних захисників, тоді як Дубко та Косовський гратимуть у центрі поля.

Едмар, на тлі поразки від Дніпра-1 (0:1), використав із перших хвилин Фарину в центрі захисту, тоді як Сидоров долучиться до Борячука в парі форвардів.

Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Дубко, Косовський, Мороз — Суханов, Краснопір.

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Тарануха, Вовкун, Груша, Черненко, Нагієв, Слободян, Осман, Муха, Фатєєв.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачіберадзе, Габелок — Арі, Дмитренко — Сидоров, Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Є. Ткачук, Рудавський, Безуглий, Мартинюк, Русин, Абдулла, А. Ткачук, Бичек, Юсов, Чирук.



Гра Оболонь — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.