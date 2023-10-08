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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та закарпатський Минай.

Львівський Рух та закарпатський Минай продовжуватимуть програму десятого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі Арени Львів.

Віталій Пономарьов, після перемоги над Кривбасом (3:1), залучив до стартового складу Плюмана до центрального трикутника, тоді як Соломон повернеться на лівий фланг атаки.

Володимир Шаран, на тлі поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Солдата праворуч у захисті, тоді як поруч із ним в обороні гратиме Мельник, а Рогозинський розташується ліворуч у півзахисті.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Плюман — Теслюк, Климчук, Соломон-Отабор.

Запасні: Паньків, Мисик, Довгий, Холод, Підгурський, Пастух, Федор, Таллес, Квасниця, Руніч, Лях, Непейпієв.



Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк, Вітенчук, Кораблін, Рогозинський — Твердохліб — Гунічев.

Запасні: Ольховий, Кемкін, Дмитрук, Голуб, Ю. Кравчук, Ременяк, Демиденко, Гечев, Ралюченко, Панасенко, Вишневський.



Гра Рух — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.