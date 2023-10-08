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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.

Криворізький Кривбас та одеський Чорноморець завершуватимуть події десятого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від львівського Руху (1:3), залучив до стартового складу Приходька до опорної зони, тоді як Кузик долучився до лінії атакувальних півзахисників, а на вістрі гратиме Кожушко.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (0:0), використав із перших хвилин Хадіду на вістрі атаки, тоді як Бойчук розташується ліворуч від нього.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Бізімана — Вакулко, Задерака, Д. Кузик — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, Татарков, Семотюк, Блізніченко, Гончарук, Устименко, По.



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн, Дада, Васильєв — Штогрін, Хадіда, Бойчук.

Запасні: О. Шевченко, Білик, Ієде, Бадібанга, Гучек, Вакула, Авагімян, Данилюк, Ухань.



Гра Кривбас — Чорноморець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.