Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Чорноморець в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Кривбасу.

Кривбас – Чорноморець

Неділя, 8 жовтня, о 17:00. Стадіон “Гірник”, Кривий Ріг. Головний арбітр – Шурман Денис (Київська обл.). Пряма трансляція на YouTube-каналі Кривбасу

Рімейк 1/8 Кубка! Кривбас із Чорноморцем подарували глядачам (шкода, що їх було дуже мало, навіть онлайн) чудовий матч у вересні, в Одесі – а тепер вони ж зіграють уже у Кривому Розі. Вернидуб спробує взяти реванш за поразку на останніх секундах після удару Шпорна.

При цьому обидві команди після того матчу встигли здобути по одній болючій поразці. Кривбас програв Руху після того, як повів із мінімальним рахунком. Відчувається, що фірмової вернидубівської могутності, здатної стримувати ту ж Брагу, клубу не вистачає – у кращі часи просто непогана команда так з 0:1 на 3:1 у суперництві з ним би не пішла. Можливо, не вистачає часу, а може, й просто ресурсів – глибини складу, здатності стабільніше набирати очки.

Чорноморець не програв на своєму полі Зорі, але це сталося багато в чому завдяки його воротареві. Фанати одеського клубу вже співають прізвище Варакути, але Григорчуку від цього не легше. Сейви воротаря, який розпочинав сезон третім за статусом – не той шлях, яким Роман Йосипович планував набирати очки.

Чорноморець цього сезону бере своє найактивнішим пресингом, спробами зустрічати будь-якого суперника вже біля його штрафного майданчика. І, треба визнати, що це досить зручний сценарій для Вернідуба: він будує гру своїх команд через швидкі атаки. Велика кількість одеситів на половині поля суперника може призвести до дуже гострих випадів Кривбасу – тим більше, що той же Дібанго зараз просто у вогні.

Найбільш логічним результатом таких дуелей є нічия, але взагалі й Кривбас, і Чорноморець не люблять ділити очки. У одеситів нічия із Зорею стала першою в сезоні, у Кривбаса їх дві, але одна з них – 3:3 із Шахтарем, за визначенням особливий випадок. Цікаво, чи Вернидуб форсуватиме події, чи буде грати в атаку при нічийному рахунку. Все ж таки його команда програла останні дві гри, і плюс бал з таким суперником – теж закінчення негативної серії.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може зазнати 90-ї домашньої поразки в Чемпіонатах. Безнічийна гостьова серія Чорноморця триває в Чемпіонатах 10 ігор: 6 перемог та 4 поразки. Домашній гольовий серіал Кривбасу триває в УПЛ 6 ігор – 11 голів. 70-й гостьовий матч Чорноморця в УПЛ при Роману Григорчуку. 40-й матч Кривбасу в УПЛ при Юрію Вернидубу. 25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 10-й – Владислав Вакула (Чорноморець).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ: