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Рух — Минай 0:0

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасниця, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 77).

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Вітенчук, Кораблін, Рогозинський (Ралюченко, 83) — Твердохліб — Гунічев (Вишневський, 73).

Попередження: Теслюк — Рогозинський, Дмитрук, Кораблін.