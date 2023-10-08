Україна

Рух не зміг розкрити щільний захист Минаю

Футболісти Віталія Пономарьова втратили очки в домашньому матчі проти суперників, які досі не перемагали в новому сезоні.

Рух — Минай, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Минай 0:0



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасниця, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 77).



Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Вітенчук, Кораблін, Рогозинський (Ралюченко, 83) — Твердохліб — Гунічев (Вишневський, 73).



Попередження: Теслюк — Рогозинський, Дмитрук, Кораблін.