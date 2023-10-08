Команда Юрія Вернидуба з другої спроби вийшла на провідну позицію в чемпіонських перегонах.
Кривбас — Чорноморець, фото ФК Кривбас
08 жовтня 2023, 19:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець:
Кривбас — Чорноморець 1:0
Гол: Приходько, 58 (пен.)
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Бізімана — Вакулко (Татарков, 8, Семотюк, 85), Задерака, Д. Кузик (По, 60) — Кожушко.
Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Авагімян, 77), Дада (Бадібанга, 77), Васильєв — Штогрін, Хадіда (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46).
Попередження: Кузик, Бескоровайний, Понєдєльнік.