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Кривбас — Чорноморець 1:0
Гол: Приходько, 58 (пен.)

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Бізімана — Вакулко (Татарков, 8, Семотюк, 85), Задерака, Д. Кузик (По, 60) — Кожушко.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Авагімян, 77), Дада (Бадібанга, 77), Васильєв — Штогрін, Хадіда (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Попередження: Кузик, Бескоровайний, Понєдєльнік.