Україна

Функціонер дав свій коментар.

УЄФА зняв із розгляду питання щодо допуску російських збірних U-17 до змагань, які проходять під егідою організації.

Свій коментар дав перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Ми вдячні всім нашим європейським партнерам, які підтримали наш протест проти допуску російських команд.

Мав нагоду особисто донести нашу позицію колегам з інших країн під час нещодавнього засідання Комітету "Хет-трик" УЄФА, яке відбулося 4 жовтня.

Важливо, щоб країна-терорист несла повну відповідальність за свої злочини, у тому числі й у футбольному світі. Компромісів у цьому питанні бути не повинно", — підкреслив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Таким чином, УЄФА зберіг повний бан росії у своїх турнірах.