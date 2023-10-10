Україна

Пропонуємо вашій увазі розклад поєдинків.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 12 туру елітного дивізіону чемпіонату України.

28 жовтня (субота)

Кривбас – Дніпро-1 13:00

Колос – Динамо 15:00

Чорноморець – Шахтар 17:00

Рух – Олександрія 19:00

29 жовтня (неділя)

ЛНЗ – Оболонь 13:00

Минай – Верес 13:00

Ворскла – Металіст 15:00

Зоря – Полісся 17:00

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Буяльський та Калітвінцев — найкращі гравець і тренер 10-го туру УПЛ.