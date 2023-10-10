Пропонуємо вашій увазі розклад поєдинків.
Динамо - Колос, фото Динамо
10 жовтня 2023, 20:28
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 12 туру елітного дивізіону чемпіонату України.
28 жовтня (субота)
Кривбас – Дніпро-1 13:00
Колос – Динамо 15:00
Чорноморець – Шахтар 17:00
Рух – Олександрія 19:00
29 жовтня (неділя)
ЛНЗ – Оболонь 13:00
Минай – Верес 13:00
Ворскла – Металіст 15:00
Зоря – Полісся 17:00
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Буяльський та Калітвінцев — найкращі гравець і тренер 10-го туру УПЛ.