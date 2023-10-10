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Керманич Полісся здобув нагороду вдруге у сезоні.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила переможців у номінаціях найкращий гравець і найкращий тренер десятого туру.

Полісся — Динамо Київ 3:2 Відео голів та огляд матчу 06.10.2023

У першій номінації вперше у сезоні переміг атакуючий півзахисник Динамо (Київ) Віталій Буяльський. Гравець відзначився дублем у матчі проти Полісся (3:2).

Переможцем у другій номінації вдруге у цьому сезоні став головний тренер житомирян Юрій Калітвінцев. Вперше він переміг у п'ятому турі, коли Полісся впевнено здолало Олександрію на виїзді (0:3).

Нагадаємо, раніше football.ua підбив підсумки 10-го туру української Прем'єр-ліги.