Україна

Чемпіони України належать до сотні найбільш платників податків в країні.

11 жовтня є особливим днем у календарі чинного чемпіона України, донецького Шахтаря, оскільки в 1996 році на цю дату припав початок президентського терміну Ріната Ахметова на чолі клубу.

Відтоді минуло вже 27 років, а клуб продовжує відзначати цей момент своєї історії публікацією щорічного звіту щодо власної діяльності.

Як можна зауважити з даних презентації, за сезон-2022/23 доходи "гірників" склали 5,992 млрд гривень (із урахуванням ПДВ).

За цей період клуб сплатив до бюджетів усіх рівнів 566,936 млн гривень.

Офіційна статистика Державної фіскальної служби визначає Шахтар серед сотні найбільших платників податків в Україні.

Окрім цього, донеччани за рік разом із партнерами залучили 44 млн гривень благодійних коштів.

Ознайомитись із детальним звітом клубу можна на його офіційному сайті.