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Фахівець пропрацював в українському клубі із Дніпра три роки.

Спортивний директор Дніпра-1 Гліб Платов залишив свою посаду в українському клубі та посів аналогічне місце у словацькому ДАКу. Про це повідомляє прес-служба клубів.

31-річний фахівець працював в українському клубі упродовж трьох років. Спочатку він обіймав посаду шеф-скауту, а згодом був керівником молодіжного сектору клубу.

"Від щирого серця хочу подякувати керівництву Дніпра-1 та виконавчому директору клубу Андрію Русолу за надану можливість і віру в мене та мій професіоналізм. Робота в Дніпрі-1 була викликом та одночасно привілеєм. Також я вдячний всім співробітникам, гравцям, тренерам, з якими я мав честь працювати протягом всієї моєї роботи в клубі. В свою чергу хочу побажати Дніпру-1 перемог, процвітання, невпинного розвитку та досягнення самих амбітних цілей", — сказав Платов.

Таким чином, Платов, який працює асистентом Сергія Реброва у збірній України, продовжить свою роботу у Словаччині.

"Передусім, я хотів би висловити свою радість і гордість за те, що я став частиною ДАКу. Для мене велика честь мати можливість допомогти цьому великому проекту. Насамперед, я хочу принести користь клубу завдяки своїм знанням і досвіду роботи на різних попередніх позиціях. Я знаю проект уже кілька років, ми давно спілкуємося з Яном Ван Даелем, я й раніше бував тут кілька разів... Проект і люди, які працюють над ним, справили на мене дуже сильне враження, а з приголомшливою інфраструктурою це означає великий потенціал і дає клубу надію на велике майбутнє. Мої зусилля будуть спрямовані на те, щоб зробити траєкторію зростання ще значнішою", — сказав Платов про свій новий виклик.

Після десяти ігор ДАК набрав 17 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.