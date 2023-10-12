Україна

Назавжди в строю.

Динамо повідомило на своєму офіційному сайті про чергову сумну звістку з фронту — своє життя за Україну у війні з росією віддав вихованець клуба.

"29-го вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетінін Олександр Сергійович з Вишгорода. Він народився у 1990 році й навчався в академії Динамо. Грав за команду Локомотив, що вважалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо".

Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", — йдеться в заяві киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на війні з росією загинув брат Тимчика, у нього залишились двоє дітей.