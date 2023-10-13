Україна

Сьогодні, 13 жовтня, відбудеться жеребкування наступної стадії Кубка України.

Цього сезону повернувся Кубок України і вже окрім початкових стадій, пройшли матчі 1/8 фіналу, за підсумками яких вже вилетіло кілька представників української Прем'єр-ліги.

Зокрема відзначимо відсутність київського Динамо, яке поступилося Оболоні, а також вильоти Руху, Вереса, Минаю, Дніпра-1, Кривбасу та Металіста 1925.

Таким чином, до чвертьфіналу Кубка України пробилися Олександрія, Шахтар, Полісся, Чорноморець, Оболонь, Ворскла і Зоря, а також Вікторія із Першої ліги.

Жеребкування 1/4 фіналу турніру відбудеться сьогодні, 13 жовтня, о 20:20 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Додамо, що базовий день чвертьфінальних матчів – 1 листопада.