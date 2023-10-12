Луганці проходять у наступний раунд.
Кубок України, УАФ
12 жовтня 2023, 15:27
На стадіоні Колос відбувся останній матч 1/8 фіналу Кубка України. Маріуполь зустрічався із Зорею.
Долю поєдинку вирішив єдиний гол наприкінці першого тайму. Гол на рахунку Волошина. Вікентій пробив голкіпера маріупольців прямим ударом зі штрафного.
Таким чином, Зоря крокує далі. В 1/4 фіналу пробились Шахтар, Ворскла, Олександрія, Чорноморець, Полісся, Вікторія та Оболонь.
Жеребкування чвертьфінальних матчів відбудеться сьогодні о 19:20.
Маріуполь — Зоря 0:1
Гол: Волошин, 45