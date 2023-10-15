Україна

Невідомо, чи не пішли вони стопами гравця молодіжки Шахтаря Роспутька.

SMM-фахівець і фотограф криворізького Кривбаса не повернулися до України після одного з матчів жіночої команди у Лізі чемпіонів, повідомляє YouTube-канал KDK.

Роман Лопатін (SMM-фахівець, колишній пресаташе донецького Олімпка) і Роман Медведєв (фотограф) могли залишитися за кордоном. Вони поїхали з жіночою командою Кривбаса на матч Ліги чемпіонів і не повернулися.

У клубі цій втечі ніяк не сприяли. Криворізька команда звернулася з цього приводу до поліції, Міністерства молоді та спорту України, а також до прикордонників.

У жіночій Лізі чемпіонів Кривбас грав 6 вересня проти Парижа і 9 вересня проти Лінчепінга. Обидва поєдинки проходили у Швеції.

Нагадаємо, нещодавно гравець Шахтаря U-19 зник після матчу юнацької Ліги чемпіонів. Він міг втекти у рф.