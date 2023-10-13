Україна

Відбулась резонансна подія в українському футболі.

4 жовтня молодіжний склад донецького Шахтаря зустрічався з однолітками з Антверпена в рамках матчу другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Через тиждень інфопростір України сколихнула новина, що гравець Шахтаря U-19 зник після матчу юнацької Ліги чемпіонів. Мова про 19-річного хавбека Олександра Роспутька. Напередодні футболіст домовився з Шахтарем про новий п'ятирічний контракт. Саме на підставі цього факту і було ухвалено рішення включити його до заявки на матч з Антверпеном.

Здавалось би, як він міг зникнути? Зазвичай гравці/персонал здають номери, сідають в автобус і їдуть в аеропорт. Тобто футболіст міг втекти від команди вже на летовищі.

Згодом в ЗМІ просочилася інформація, що таким чином Роспутько... втік на росію. Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Що цікаво, тиждень пресслужба Шахтаря зберігала тишу. Проте коли в ЗМІ виник резонанс, в клубі прокоментували інцидент:

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька до України після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак", — відповіли на запит UA-Футбол.

Водночас в клубі не підтвердили, що футболіст втік на болота.

"Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації".

Тим часом клуб вимагає, щоб протягом п'яти днів Олександр з'явився в розташування клубу.

"Клуб сподівається, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулися до нього з офіційним листом із вимогою протягом п'яти днів повернутися до розташування команди.

Якщо він не повернеться – контракт буде розірваний з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансової компенсації".

Також в агентстві Prostar, яке представляло інтереси півзахисника команди U-19 донецького Шахтаря Олександра Роспутька, вирішило розірвати з ним стосунки.

У Prostar Agency заявили, що контактували з гравцем після гри "гірників" в Антверпені. Велися переговори з Шахтарем щодо продовження контракту Роспутька, документи мали бути підписані після повернення до Києва.

"Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Роспутько і він досі не виходить на зв'язок. Враховуючи всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться в офіційній заяві агентства.

За інформацією телеграм-каналу Звєров Про Футбол, Роспутька дуже чекав клуб "звєзда санкт-пєтєрбург".

Що відомо про цей так званий футбольний клуб. Він грає в третьому дивізіоні рф, наразі посідає десяте місце. Але найцікавіше далі. Одним з тренерів клуб є Геннадій Зубов. Всю ігрову кар'єру він провів в Україні, а найбільше запам'ятався виступами за Шахтар.

Також він провів 29 матчів в складі збірної України.

Крім того, в клубі грають донеччанин Ходорченко Нікіта (вихованець Зірки, а у 2019-му виступав за Рух), українець Руслан Войцеховський та вихованець Маріуполя Вискребенцев Андрій.

Також там грають вихованець Шахтаря Шолар Артем та українець Ніколай Іщенко.