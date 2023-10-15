Україна

Голами відзначилися легіонери "гірників".

Львівський Рух поступився донецькому Шахтарю у товариській грі на полі готельного комплексу Emily Resort у Львові.

Команди УПЛ вирішили заповнити міжнародну паузу контрольною зустріччю. "Гірники" здобули перемогу завдяки голам Келсі головою після подачі кутового та Невертона після його вдалого дриблінгу у штрафному майданчику господарів.

Рух – Шахтар 0:2

Голи: Келсі, 36, Невертон, 51

Попередження: Климчук, 22, Довгий, 72

Рух: Ледвій, Лях, Холод, Слюбик, Сич, Підгурський, Пастух, Сапуга, Руніч, Теслюк, Климчук

Запасні: Герета, Мисик, Довгий, Кітела, Таллес, Федор, Непейпієв, Столярчук, Карабін, Михайлів, Альваренга, Притула

Шахтар: Рудько, Гочолеішвілі, Козік, Ракіцький, Топалов, Кастілло, Бондаренко, Криськів, Швед, Егіналду, Келсі

Запасні: Пузанков, Твардовський, Кравець, Чигринський, Огарков, Галонський, Удод, Глущенко, Янович, Лосенко, Тютюнов, Невертон, Сікан