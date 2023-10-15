Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 14:00.

У рамках товариської зустрічі львівський Рух приймав на полі готельного комплексу Emily Resort у Винниках донецький Шахтар.

Дві команди української Прем'єр-ліги вирішили заповнити міжнародну паузу товариською очною зустріччю. Донеччани перемогли львів'ян завдяки голам двох латиноамериканських легіонерів — Келсі і Невертона.

Венесуелець головою замкнув подачу Криськіва з кутового, вистрибнувши вище за опонентів з Руху. Бразилець отримав пас від Кастілло на лівому краї штрафного, розібрався з захисниками і з гострого кута пробив під поперечину.

Рух – Шахтар 0:2

Голи: Келсі, 36, Невертон, 51

Попередження: Климчук, 22, Довгий, 72

Рух: Ледвій, Сич (Кітела, 70), Слюбик, Холод, Лях (Мисик, 70), Підгурський (О. Федор, 50), Сапуга (Довгий, 70), Пастух (Таллес, 67), Теслюк (Столярчук, 59), Руніч (Непейпієв, 67), Климчук (Карабін, 67)

Шахтар: Рудько (Пузанков, 37; Твардовський, 60), Гочолеішвілі (Удод, 60), Ракіцький (к) (Чигринський, 46), Козік (Бондар, 46), Топалов (Огарков, 46; Галонський, 78), Кастілло (Янович, 67), Бондаренко (Лосенко, 74), Криськів (Глущенко, 46), Егіналду (Тютюнов, 74), Швед (Невертон, 46), Келсі (Сікан, 46)