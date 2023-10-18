Україна

Перші слова хорватського фахівця в якості нового керманича Шахтаря.

Після звільнення Патріка ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера донецького Шахтаря став Дарійо Срна, який також обіймає посаду спортивного директора "гірників".

41-річний хорватський фахівець виступив із промовою перед командою.

"З сьогоднішнього дня я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це вірність, гарна атмосфера і свобода. І гратиме лише той, хто любить, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю. 3 хвилини хто не бігатиме — я міняю відразу.

Я не змінюватимуся. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий який є. Але з сьогоднішнього дня всі мають розуміти, що Шахтар – це Шахтар. І якщо один нам не підходитиме, не буде задоволений — у мене руки відкриті, і я прийматиму рішення. Поки я тут, я прийматиму рішення.

Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж усім, і з сьогоднішнього дня почнемо працювати. Готові? Чіга? Яра?" — сказав Срна перед командою.