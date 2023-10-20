Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 11 туру чемпіонату України, який відбудеться 20 жовтня та розпочнеться о 19:00.

Металіст 1925 в рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Кривбас.

МЕТАЛІСТ 1925 — КРИВБАС

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЖОВТНЯ, 19:00. СТАДІОН ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА OTT-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ.

Металіст 1925 встиг провести дев'ять матчів за десять турів та йде на одинадцятій сходинці. Навряд чи з поточними кадровими можливостями харків'яни могли сподіватись на щось значно краще.

В минулому турі команда Едмара-Голодюка протистояла Оболоні на виїзді та поступилась з мінімальним рахунком та ще й через вилучення втратила Курило та Мозіля.

Дуже великою проблемою для Металіста 1925 наразі є гра в атаці, адже в чотирьох останніх зустрічах команда не змогла забити жодного м'яча.

"Не вистачає хорошого нападника? Ні, нападники в нас є. Але чогось не вистачає. Що потрібно зробити? Працювати далі, тільки так", — прокоментував Едмар ситуацію, що склалась.

У тренерського штабу під час міжнародної перерви був час, щоб проаналізувати проблеми та знайти рішення для неї.

Кривбас, своєю чергою, доволі неочікувано розмістився на вершині турнірної таблиці. Звичайно, багато хто вважав, що команда Юрія Вернидуба побореться за єврокубки, але перше місце — це великий успіх.

В минулому турі криворіжан протистояли Чорноморцю й взяли реванш за поразку в Кубку України завдяки мінімальній перемозі.

Вересень склався для Кривбасу дуже вдало: Юрій Вернибуд став найкращим тренером ліги, а Максим Задерака — гравцем. Можливо, міжнародна пауза дещо нашкодить команді, адже вона набрала дуже потужну форму.

Втім, Металіст 1925 не виглядає суперником, який може створити криворіжанам великі труднощі, ще й без своїх важливих гравців захисту.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може здобути 220-ту перемогу в УПЛ.

Металіст 1925 не забиває голів в УПЛ впродовж 332-х хвилин.

Безпрограшна домашня серія Металіста 1925 триває в УПЛ 3 гри (2 перемоги та нічия) і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Переможна гостьова серія Кривбасу триває в Чемпіонаті 2 гри.

260-й матч Юрія Вернидуба біля керма різних клубів УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 10-й – Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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