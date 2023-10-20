Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та луганська Зоря.

Київська Оболонь та луганська Зоря відкриватимуть події одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), залучив до стартового складу Нагієва на правий фланзі захисту, тоді як Тарануха долучиться до ланки нападу.

Валерій Кривенцов, у порівнянні з перемогою над ісландським Брейдабліком (1:0), використав із перших хвилин Данченка та Батагова в лінії оборони, тоді як Жан Клод зіграє в опорній зоні в парі з Яциком, а Мічін розташується під нападником.

Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський, Мороз, Дубко — Суханов, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Вовкун, Груша, Черненко, Краснопір, Слободян, Осман, Муха, Фатєєв, Кляцький.



Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Вантух — Жан Клод, Яцик — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Снурніцин, Дришлюк, Мишньов, Головкін, Волошин, Алефіренко, Нагнойний, Бугай, Венделл.



Гра Оболонь — Зоря почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.