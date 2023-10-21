Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 21 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ продовжуватимуть програму 11-го туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Арена Львів у Львові.

Шахтар – ЛНЗ

Субота, 21 жовтня, 17:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Головний арбітр – Катерина Монзуль (Харкiв). Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports

Даріо Срна дебютує в УПЛ у новому статусі! Причинам, чому колишнього координатора академії на посаді головного тренера змінює чинний спортивний директор, ми присвятили окремий матеріал. Поки що просто зафіксуємо: у Шахтарі бардак. Команда за останні кілька місяців на однi лише відступні різним тренерам викинула величезні гроші.

А ЛНЗ вже мав проблеми кризового гранду, який за лічені дні до цього поміняв тренера і виходив на матч з “в. о.”. Зовсім недавно черкаський клуб здобув нічию на полі Дніпра-1, який тільки-но звільнив Олександра Кучера і ще не призначив Максимова. Рахунок був 0:0 – і цей рахунок був за грою, Олег Дулуб майстерно скористався проблемами суперника.

До речі, це несподівано. Дулуб у всіх попередніх командах на рівні УПЛ ставив яскравий, привабливий футбол. Той же Хобленко зробив собі ім'я, коли йшов у топі бомбардирських перегонів, граючи за Чорноморець Дулуба. Але ЛНЗ після зміни тренера (не забуваємо, що починав сезон клуб ще з Ковпаком) грає просто дуже сухо: в останніх п'яти матчах три нульові нічиї. Що сказати – ще 20 нічиїх принесуть у сумі 29 балів, цього має вистачити для невильоту...

Є один показник, за яким Шахтар веде у ЛНЗ очок щонайменше у 20. Це збірники. Якщо у “гірників” навіть глибокі резервісти кудись викликаються – як не до національної збірної, то до молодіжної, як не до української, то до грузинської – то в аутсайдера, зрозуміло, ситуація інша. У черкасців навіть молодих дуже мало, щоб претендувати на якісь юніорські збірні – тож у ЛНЗ тренер два тижні спокійно готував команду, тоді як у Шахтаря не два тижні, не спокійно та навіть не один тренер.

Натомість у Шахтаря нарешті ніхто не дискваліфікований. Здається, що в цьому якась помилка, настільки часто “гірники” отримують червоні картки – але справді станом на сьогодні всі гріхи минулого відбуті. Навпаки, ЛНЗ має свою пробоїну з саме цієї причини: Пасіч перебрав карток.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може на своєму полі здобути 370-ту перемогу в УПЛ.

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 38 ігор – 86 голів, а на своєму полі – 17 ігор: 34 голи.

ЛНЗ в попередніх двох матчах голів не забивало та не пропускало.

Олег Дулуб біля керма різних клубів може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ), 25-й – Мар’ян Швед, 15-й – Олександр Зубков, Дмитро Чигринський, 10-й – Єгор Назарина (усі – Шахтар).

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