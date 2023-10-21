Одеський Чорноморець у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Минай.

Вкрай цікаво, що зможе протиставити супернику на дуже негостинному одеському полі Минай.

Поки що клуб виглядає просто безнадійно. Нехай він апелює до суддівства, але за минулі матчі йому ніхто додаткових очок не нарахують – а відігравати відставання просто неясно, за що. В Миная не проглядаються ресурси навіть для того, щоб стати передостаннім, не кажучи про вихід із зони вильоту. Слабка атака, сильна хіба що числом оборона, Бандура у воротах явно здав... До речі, вже майже очевидно: даремно не продали влітку Твердохліба, надалі за нього пропонуватимуть менше.

Чорноморець тим часом захоплює командною грою, але сильно не добирає очок. Можливо, великий пріоритет поставлений на кубок, де так різко знизилася конкуренція – але в чемпіонаті одесити йдуть нижче за Кривбас, Полісся, Рух. Ми ж розуміємо, що Динамо із Дніпром-1 не всі свої перенесені матчі програють? А це відкидає команду Григорчука на місця з категорії “зовсім уже нічого особливого”.

Дуже багато в цьому матчі вирішить перший гол – якщо, звісно, він буде. В Миная в принципі дуже слабкий атакуючий потенціал, а якщо суперник ще й поведе в рахунку та почне грати захисніше, то команді Шарана буде дуже важко. При цьому очки команді із Закарпатської області потрібно набирати очки скрізь, де можна і де не можна. Шаран це має розуміти краще за інших: те, що його не звільнили під час збірних – вже великий кредит довіри, але він будь-якої миті може вичерпатися.