Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 21 жовтня та розпочнеться о 15:00.
Чергове важке випробування / Фото: ФК МИНАЙ
21 жовтня 2023, 07:40
Одеський Чорноморець у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Минай.
Чорноморець — Минай
Субота, 21 жовтня, 15:00. Стадіон “Чорноморець”, Одеса. Головний арбітр – Володимир Новохатнiй (Черкаси). Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports
Вкрай цікаво, що зможе протиставити супернику на дуже негостинному одеському полі Минай.
Поки що клуб виглядає просто безнадійно. Нехай він апелює до суддівства, але за минулі матчі йому ніхто додаткових очок не нарахують – а відігравати відставання просто неясно, за що. В Миная не проглядаються ресурси навіть для того, щоб стати передостаннім, не кажучи про вихід із зони вильоту. Слабка атака, сильна хіба що числом оборона, Бандура у воротах явно здав... До речі, вже майже очевидно: даремно не продали влітку Твердохліба, надалі за нього пропонуватимуть менше.
Чорноморець тим часом захоплює командною грою, але сильно не добирає очок. Можливо, великий пріоритет поставлений на кубок, де так різко знизилася конкуренція – але в чемпіонаті одесити йдуть нижче за Кривбас, Полісся, Рух. Ми ж розуміємо, що Динамо із Дніпром-1 не всі свої перенесені матчі програють? А це відкидає команду Григорчука на місця з категорії “зовсім уже нічого особливого”.
Дуже багато в цьому матчі вирішить перший гол – якщо, звісно, він буде. В Миная в принципі дуже слабкий атакуючий потенціал, а якщо суперник ще й поведе в рахунку та почне грати захисніше, то команді Шарана буде дуже важко. При цьому очки команді із Закарпатської області потрібно набирати очки скрізь, де можна і де не можна. Шаран це має розуміти краще за інших: те, що його не звільнили під час збірних – вже великий кредит довіри, але він будь-якої миті може вичерпатися.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Чорноморець може на своєму полі 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.
Безпрограшна домашня серія Чорноморця триває в УПЛ 4 гри: 3 перемоги та нічия.
Минай – єдина команда поточного Чемпіонату, яка ще не перемагала: 4 нічиї та 6 поразок.
Гравці Минаю з початку Чемпіонату більше одного гола за матч не забивають.
160-й матч Романа Григорчука біля керма різних клубів УПЛ.
Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм
10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Чорноморець).
ПОТОЧНА ФОРМА:
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:
прогноз 2:1